В Коломне проведут лекцию-концерт о жизни и творчестве русского композитора Танеева

Лекцию-концерт о жизни русского композитора Танеева проведут в Коломне

Официально

Фото: [Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»]

В среду, 21 октября, Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» проведет на лекцию-концерт «Сергей Танеев и его ученики», мероприятие организуют в рамках совместного с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета Коломны проекта «Музыкально-литературные встречи» — его посвятят 170-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и педагога Сергея Ивановича Танеева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждет рассказ о жизненном и творческом пути русского композитора, пианиста и музыкального педагога, который являлся учеником Николая Рубинштейна, Петра Чайковского и Николая Губерта. Он создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории, среди его воспитанников — Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Метнер и другие. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+

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Министерство культуры и туризма Московской области
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