Канадец из «Динамо» рассказал, как изменилось его представление о России

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в разговоре со Sport24 рассказал , как изменилось его представление о России.

Хоккеист признался, что у него был характерный для североамериканцев стереотип о том, что в России живут холодные, отстраненные люди. На деле же он столкнулся с гостеприимством и вниманием со стороны россиян.

Сикьюра рассказал, что утром, когда собирается команда, все пожимают друг другу руки — в Америке так не принято. Он назвал это привычкой, которую хотел бы забрать домой.

«Овечкин, безусловно, больше всего из российских игроков изменил мое представление о России. Я вырос на его игре, вместе с Сидни Кросби», — добавил канадец.

Дилан Сикьюра проводит за бело-голубых третий сезон. В нынешнем чемпионате он набрал 11 (1+10) очков в 16 матчах.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне.