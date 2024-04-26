Первый массовый лесной субботник пройдет в Подмосковье

Масштабная акция «Субботник в лесу» впервые пройдет в регионе в этом году, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. В ее рамках лесные территории приведут в порядок после зимы.

Уборка неликвидной древесины и мусора будет проходить во всех девятнадцати филиалах ГКУ МО «Мособллес» в эти выходные. В ней примут участие свыше 1,2 тысячи работников лесного хозяйства региона и волонтеров.

Присоединиться к акции могут и все желающие жители области. Необходимый инвентарь будет обеспечен на месте проведения акции. Контакты лесничеств представлены здесь.