Пивоваренную компанию «Запив.ком» уличили в незаконном сбросе сточных вод в Подмосковье

Выяснилось, что компания обустроила колодец для сбора производственных стоков с предприятия по производству пива, из которого жидкость стекает на рельеф местности. Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что на момент обследования площадь разлива стоков составила почти пять тысяч квадратных метров.

Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали сумму ущерба почвам, которая превысила два миллиона рублей. Правоохранительные органы и прокуратура будут решать какие меры воздействия следует оказать на волоколамских пивоваров, однако при любом развитии событий ущерб будет возмещен.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало лидером в сфере экологического просвещения школьников.