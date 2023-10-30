Плотину на реке Осетр капитально отремонтировали в Зарайске. Как сообщили в Минэкологии Подмосковья, работы провели в рамках реализации госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 годы».

По словам главы министерства Тихона Фирсова, плотина была построена в 1966 году, и работа на объекте была непростой. Специалисты демонтировали старую конструкцию и возвели новую.

«В ходе работ также было укреплено русло реки Осетр, благоустроена строительная площадка», - рассказал министр.

Он добавил, что проведение ремонта позволило предотвратить возможный ущерб на 154 миллиона рублей.

Ранее в регионе отремонтировали плотину на реке Уча в Пушкино. Благодаря этому улучшилось транспортное сообщение города с микрорайонами Кудринка, Мамонтовка и Клязьма.