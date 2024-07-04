Почти 200 красногорских школьников прошли экоурок от Министра ЖКХ Московской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский провел экологический урок среди детей 20 школ в Красногорске. Сотни юных слушателей узнали больше про переработку, раздельный сбор, обращение с коммунальными отходами, реализацию важных экопрограмм в округе и многое другое.

На уроке почти 200 юных жителей округа послушали про работу площадки «Мегабак», где желающие обменивают отходы на доходы. Там же ребята узнали, что Московская область лидирует в стране по переработке вторсырья. Кроме того, большинство местных жителей поддерживают систему раздельного сбора мусора.

«Наше законодательство подтверждает, что каждый гражданин Российской Федерации обязан соблюдать экологические требования, обязан сохранять природу. Я обращаюсь ко всем сегодняшним нашим участникам мероприятия, о том, что природа – это самое главное, и экология – это наше будущее», - министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При этом сам урок — не просто лекция. Школьников проверили на внимательность, провели тестирование и узнали, насколько хорошо они ознакомились с темами. Дети активно отвечали на вопросы и даже делились собственным опытом. Так, ученик 11 класса Степан Казачков рассказал про участие в субботниках и процессе раздельного сбора мусора.

Учеников поощрили сертификатами, подтверждающими, что они повысили свою экологическую грамотность в сфере обращения с отходами.

Напомним, что площадку «Мегабак» на ул. Коммунальный квартал, 20, открыли в Красногорске в апреле. Жители могут выбросить мусор раздельным способом с 9.00 до 18.00 в любой день, кроме понедельника. В обмен на ответственное отношение к природе пользователи площадки получают материальное вознаграждение.