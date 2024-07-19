Подмосковье вошло в число регионов с наименьшими объемами удельных выбросов в атмосферу. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на результаты исследования, проведенного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

Исследование провели по итогам прошлого года. В результате было установлено, что в целом количество выбросов в стране сократилось на 292 тысячи тонн по сравнению с 2022 годом.

Подмосковье вошло в Топ-10 регионов с минимальными удельными выбросами в расчете на одного жителя. Добиться этого удалось за счет развития системы мониторинга качества воздуха, отслеживания работы предприятий и реализации программы модернизации предприятий-загрязнителей.