Подмосковные натуралисты примут участие во всероссийском конкурсе

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сведения, полученные от наблюдателей, помогают ученым в оценке популяций птиц, обнаружению новых мест обитания или гнездования редких и малоизученных видов.

Самые активные натуралисты будет награждены специальными призами. Все наблюдения с максимально точной геопривязкой должны быть зафиксированы до 31 декабря 2024 года. Организаторы конкурса предусмотрели несколько номинаций. Дополнительная информация — на сайте Союза охраны птиц России.