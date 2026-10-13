Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 октября: 48 дронов над Москвой, раненый фельдшер

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Адам Магомедов/Сгенерировано нейросетью]

В ночь на 13 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Московском регионе, где силы ПВО уничтожили 48 БПЛА на подлете к столице. В Курской области вражеский дрон ударил по реанимобилю, ранен фельдшер. В Ставропольском крае беспилотники атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске.

Москва и Московская область: 48 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили 48 украинских беспилотников, летевших на столицу. Первоначально было заявлено о 10 сбитых дронах, позднее мэр сообщил об уничтожении еще 13, затем еще 15 и еще 10. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Курская область: раненый фельдшер при ударе по реанимобилю

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал по вызову к пострадавшему. Пострадавшего фельдшера госпитализируют в Курскую областную больницу. Ранее сообщалось, что в Рыльском районе дрон атаковал административное здание, ранение получила 51-летняя женщина. Режим беспилотной опасности действовал более 18 часов и был отменен в 4:56 12 октября.

Ставропольский край: атака на промзоны Невинномысска и Солнечнодольска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Невинномысске дежурные системы противовоздушной обороны отражают налет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дроны были нацелены на промзону города, есть сбития. Позднее губернатор сообщил, что в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе идет отражение еще одного налета беспилотников, нацеленных на промышленные объекты. Режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории всего Ставрополья.

Воронежская область: угроза удара БПЛА, взрыв в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 00:39 13 октября сообщил, что украинские БПЛА заметили в небе над Лискинским и Острогожским районами. В муниципалитетах сработали системы оповещения. Под угрозой непосредственного удара БПЛА также находятся Нововоронеж и Воронежская агломерация. В областном центре в 00:03 прозвучал взрыв. Опасность атаки дронов действует в регионе с 17:34 12 октября.

Тульская область: четыре сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью. По словам губернатора, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.

Ростовская область: сбитые БПЛА в трех районах

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Обошлось без последствий.

Орловская область: четыре сбитых БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отбитой атаке на регион беспилотников ВСУ. Над Орловской областью сбиты четыре беспилотника.

Херсонская область: ранены женщина и ребенок

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил, что украинский дрон ударил по гражданской машине в Новой Каховке. Ранения получили женщина и ее ребенок 2011 года рождения.

Другие регионы: режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности также объявлялся и действовал в Липецкой области (красный уровень, позднее отменен), а в Брянской области губернатор Егор Ковальчук сообщил о принятии дополнительных мер защиты из-за кратного роста числа атак БПЛА.

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