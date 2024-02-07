Подмосковные школьники могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде по экологии

Учащиеся подмосковных школ могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по окружающему миру и экологии. Она проводится в целях информационного продвижения реализации нацпроекта «Экология», сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Мероприятие направлено на формирование у молодежи ответственного отношения к использованию природных ресурсов и рассчитано на учащихся 1-9 классов.

Олимпиада проходит в онлайн-формате с 6 февраля по 4 марта 2024 года. Для участия в ней достаточно иметь устройство с современным браузером и выходом в интернет.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. На выполнение всех заданий участнику дается один час.