Подмосковным школьникам рассказали о раздельном сборе мусора

Учащимся Щелковской школе №13 имени В. А. Джанибекова рассказали о раздельном сборе мусора, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Занятие провели представители регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия». Детям рассказали, какие виды упаковки можно отдать на переработку и как можно использовать старые гирлянды и новогодние украшения.

Особое внимание уделили подготовке новогодних елей к сдаче на переработку. Ребятам объяснили, что сначала деревья необходимо очистить от украшений и только затем отнести в пункт приема.

Школьники узнали, что новогодние деревья не являются ТКО и их нельзя оставлять в мусорных контейнерах.