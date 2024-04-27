Предпринимателя из Ленинского округа могут оштрафовать на два миллиона рублей за незаконную свалку
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
Индивидуального предпринимателя из Ленинского округа могут оштрафовать за незаконную свалку. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве сообщили, что жительница является собственником земельного участка в Горках Ленинских. Из-за того, что за состоянием земли не следили, на участке образовалась свалка строительного мусора.
«Согласно экспертному заключению, сумма ущерба почвам превысила два миллиона рублей. Мы намерены взыскать ее с предпринимательницы», - сообщил глава министерства Тихон Фирсов.
Так, ведомство направило в Арбитражный суд области исковое заявление о возмещении ущерба почвам.