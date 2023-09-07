Пруд в деревне Елино в Солнечногорске очистили в рамках областной программы

Пруд в деревне Елино городского округа Солнечногорск очистили в рамках программы «100 прудов и озер». Об этом говорится в сообщении Минэкологии Подмосковья.

Ранее водоем был выставлен на голосование на «Доброделе». В результате за него было отдано более двух тысяч голосов. Жители отмечали, что пруд очень красивый, но превращается в болото и нуждается в очистке.

Площадь водоема составляет две с половиной тысячи гектаров. Пруд является одним из самых популярных у жителей мест отдыха. Поблизости помимо деревни находятся коттеджные поселки и СНТ.