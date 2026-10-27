В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» трудоустроились более 2 тыс. медиков

В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» с момента ее запуска трудоустроились более 2,2 тыс. специалистов: свыше 1 тыс. врачей и почти 1,2 тыс. — средний медперсонал, за это сотрудникам полагается премия — за привлечение врача, фельдшера или медицинской сестры можно получить выплату в размере до 128 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря программе „Приведи друга“ больницы и поликлиники Подмосковья пополняются новыми кадрами. Она была запущена в 2022 году», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Размер премии варьируется в зависимости от специальности, стажа и категории нового сотрудника. Чаще всего по программе на работу устраиваются медицинские сестры, фельдшеры скорой медицинской помощи, участковые врачи-терапевты, врачи — анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Премию выплачивают в два этапа: 50% после трудоустройства нового сотрудника и еще 50% — после трех месяцев его работы.

В регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки медицинских работников, узнать подробнее об этом можно на сайте rabota-vrachom.ru.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.