Закрытая остановка и трещины на стеклах: студенты ХМТПК снова столкнулись с неудобствами

Учащиеся Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа вновь оказались в непростой ситуации на остановке «Учхоз», сообщил muksun.fm. Конец октября уже наступил, а теплый павильон все еще закрыт, поэтому молодежь вынуждена ждать автобусы под открытым небом на холоде. О своей проблеме студенты написали в социальных сетях.

О сложностях с транспортом Муксун.fm писал еще в октябре 2024 года. Тогда колледж переехал на улицу Уральскую, и учащиеся стали жаловаться: автобус маршрута № 4, который выходил на линию нерегулярно. Чтобы добраться до «Учхоза», приходилось ехать до центра и там пересаживаться на № 8. Кроме того, студенты не могли дозвониться в городское управление транспорта в те моменты, когда автобусы не приезжали. Через год власти организовали студенческий экспресс.

«Уже конец октября, а остановка на Учхозе до сих пор не работает. Людям приходится ждать автобус на морозе, особенно проблематично в вечернее время», — пишут студенты в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

По информации издания, сейчас на первый план вышла другая трудность — долгое ожидание транспорта. Теплая остановка при этом стоит закрытой и не используется.

«На Учхозе действительно нужна теплая остановка, автобусы там приходится ждать часами, и сколько бы тепло не одевался, очень холодно стоять», — отмечает Лилия.

В мэрии Ханты-Мансийска уточнили: благоустройство павильона планируют закончить к 1 ноября. Известие обрадовало многих, но студенты обратили внимание на другую деталь — на стеклах еще не открывшейся остановки уже появились трещины.

Чиновники объяснили: повреждения возникли из-за акта вандализма. Камеры здесь пока не смонтированы, так что вычислить хулиганов вряд ли получится. Стекла обещали заменить «в рамках дальнейших работ по содержанию остановочного павильона».

Ранее сообщалось, что незаконную рекламу и граффити устранили на остановочных павильонах в 10 округах Подмосковья.