Пушкинский питомник водных растений поможет спасти столичные водоемы

В течение 2023 года в Москве будет посажено порядка 70 тысяч новых растений с целью реабилитации водоемов в столице. В их высадке активно принимает участие питомник растений для водоемов Александра Марченко из Городского округа Пушкинский.

Растения из питомника используются для облагораживания водоемов в столице и области. Дизайнеры могут купить растения и использовать в своих проектах, параллельно способствуя облагораживанию Москвы.

Питомник был создан в Клязьме в 2008 году известным ученым-биологом Александром Марченко. Он поделен на зоны, и каждая из них выполнена в уникальном дизайне. В парке можно увидеть все: от классического оформления до природного ландшафта с березами, камышами и рогозой. Там также воссоздано болото, на котором прорастают белокопытник, тростник, хвощ и аир.

Фото: [ Ольга Шеметова/РИАМО-СТРИНГЕРЫ ]

Питомник имени Марченко из Городского округа Пушкинский участвует в программе под названием «100 прудов и озер». В ее рамках будет создано 100 новых водоемов и улучшено состояние уже имеющихся.

Администратор питомника поделился, что в программу включены и естественные, и искусственные водоемы. Сейчас проект помогает реабилитировать пруд на юге столицы. Растения из питомника передаются специалистам для дальнейшего использования, в целях облагораживания объектов.

Программа по улучшению водоемов, и участие питомника в ней, очень важны для улучшения экологии в Москве и области. Выращиваемые растения помогут сохранить чистоту столичных водоемов и восстановят среду для жизни московской природы.