Работы по очистке водоема в деревне Беляево стартовали в Чехове

Работы по очистке водохранилища на реке Никажель в деревне Беляево начались в Чехове. Они проводятся в рамках реализации программы «100 прудов и озер», сообщили в Минэкологии региона.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в водоеме работает специальная техника для вылавливания излишней водной растительности. Также из водохранилища извлекут весь мусор. Кроме того, приведут в порядок прибрежную территорию.

Площадь водоема составляет семь гектаров. Объект станет последним водоемом, который расчистят по программе в этом году. Всего с января в области провели работы на тридцати девяти объектах.

Программа стартовала в 2021 году. С момента ее запуска в области очистили 163 водоема.