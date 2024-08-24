Работы по рекультивации полигона ТКО вышли на завершающую стадию в Шатуре

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий, замглавы Василий Косолапов и экологи посетили полигон ТКО «Шатурский» и проверили ход работ по рекультивации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сейчас работы на завершающем этапе. Заканчивается формирование тела полигона, идет укладка итогового слоя. На георешетке укладывается плодородный грунт, на который будут засеяны растения», — рассказал Василий Косолапов.

При этом зеленые насаждения послужат своеобразным индикатором. Если вдруг где-то будет просачиваться газ, то первый, кто пострадает — это растения. Напоминаем, что рекультивация закрытого полигона ТКО «Шатурский» осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Приблизительный срок окончания всех работ 10 октября текущего года.