Раскрыты тайны одной из кипящих рек Амазонии

По словам автора статьи, это один из наиболее высоких температурных показателей для рек на Земле, в связи с чем не рекомендуется там принимать водные процедуры. Как отмечается в материале, чаще всего реки с подобными температурами находятся рядом с вулканами, однако в районе Шанай-Темпишки их нет. Исследования показали, что горячая вода поступает из глубин Земли. Так, дождевая вода или талая вода из Анд просачивается глубоко под землю, нагревается в геотермальных слоях, а затем поднимается обратно через разломы в земной коре. Именно это явление объясняет необычную температуру реки.

Ранее сообщалось, что джунгли Амазонки страдают от засухи.