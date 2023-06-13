Реку Серебрянку в Городском округе Пушкинский очистят от мусора

Экологическая акция пройдет в Городском округе Пушкинский в ближайшую субботу. 17 июня с 10 часов утра все, кого заботит чистота реки, соберутся у водопада, чтобы очистить более полукилометра речных берегов.

Всех желающих приглашают принять участие в акции. Необходимым инвентарем обеспечат на месте: перчатками и мешками для сбора мусора.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Вода России». Этот субботник — не первый, ранее очистить Серебрянку от бытовых отходов поручил главе округа губернатор Московской области Андрей Воробьев. В прошлом году в очистке берега этой реки приняли участие более 50 человек: волонтеры, экологи, профессиональные водолазы.