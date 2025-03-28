РЭО: 18 субъектов РФ задерживают планы по закупке контейнеров для ТКО

На заседании штаба по вопросам организации обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства, было отмечено, что ряд субъектов РФ, а именно 18, до сих пор не представили на утверждение планы закупок контейнерных площадок и самих контейнеров для ТКО. Это тормозит процесс принятия решений о необходимом объеме закупок контейнеров для сбора отходов в этих регионах.

«На текущий момент 18 российских регионов не предоставили планы закупок на 2025 год для утверждения региональным штабом, либо документы были возвращены для внесения изменений. Например, Томская область проигнорировала план закупок на текущий год, планируя перенести закупку на 2026 год или позднее, что противоречит первоначальным планам. В целом, процесс приобретения контейнерных площадок и контейнеров продвигается очень медленно. В большинстве регионов согласованные цифры еще не включены в бюджеты, и финансирование не началось. Важно помнить, что закупка контейнеров это обязательное требование, установленное штабом для реализации реформы в сфере обращения с ТКО», - сообщили в пресс-службе РЭО.

В список регионов, не предоставивших планы закупок или находящихся в стадии их доработки, входят Еврейская автономная область, Краснодарский край, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская, Ростовская, Архангельская, Калужская, Томская области, Республики Бурятия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Алтай, Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика.

В Белгородской области и Камчатском крае сроки исполнения планов не наступили.

Восемь субъектов РФ согласовали планы закупок с РЭО, но еще не утвердили их. Это Ульяновская, Оренбургская, Самарская, Смоленская области, Республики Дагестан и Ингушетия, Алтайский и Пермский края.

Забайкальский, Красноярский края, Иркутская, Калининградская, Новосибирская, Орловская области и Республика Саха (Якутия) уже утвердили свои планы.