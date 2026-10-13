Один из братьев Миранчуков может вернуться в «Локомотив»

«Мяч Ru»: Антон Миранчук хочет вернуться в «Локомотив»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук может вернуться в родной «Локомотив» из-за того, что недоволен ролью запасного, сообщает канал «Мяч Ru».

При Сандро Шварце 30-летний футболист чаще выходит на замену, а в четырех последних матчах РПЛ и вовсе оставался вне игры.

По данным источника, клубы уже обсуждали такую возможность. Контракт у Миранчука действует до конца сезона, и обсуждений его продления не было. Отмечается, что «Локомотив» готов к двум вариантам развития событий — получить опытного игрока зимой с большой скидкой или же дождаться его летом в качестве свободного агента.

Антон и его брат-близнец Алексей, выступающий за «Атланту» в МЛС являются воспитанниками «Локомотива».

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел восемь матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, забив два мяча.

Ранее стало известно, что топ-клуб РПЛ заинтересован в приглашении тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.

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