РЭО назвал самые активные регионы по закупкам мусорных контейнеров

В ходе федерального штаба, посвященного организации системы обращения с ТКО и проходившего под председательством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, были озвучены названия субъектов Российской Федерации, демонстрирующих наибольшую активность в сфере закупок контейнеров для мусора и подготовки соответствующих мест их установки. Заместитель главы Минприроды Денис Буцаев представил информацию о ходе выполнения программы закупок.

Буцаев выразил признательность регионам, успешно реализующим намеченные планы по приобретению контейнерных площадок и самих контейнеров, особо отметив их успехи как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении к целевым показателям, установленным на 2025 год. В число лидеров вошли Алтайский край (приобретено 53 площадки из 318 запланированных и 515 контейнеров из 2060), Пермский край (366 площадок из 900 и 1352 контейнера из 1885) и Самарская область (256 площадок из 826 и 1418 контейнеров из 6397). Положительная динамика также отмечена в Краснодарском крае, Псковской, Тверской и Ульяновской областях, а также в Республиках Бурятия и Саха (Якутия).

Отдельно была отмечена работа Новосибирской области, где из бюджета региона были выделены дополнительные средства на создание инфраструктуры для сбора отходов. Это позволило региону увеличить плановые показатели по созданию площадок со 123 до 426 единиц, а по закупке контейнеров для смешанных ТКО – с 2704 до 3433 единиц. По мнению замминистра, подобные решения региональных властей способствуют более быстрому решению проблемы нехватки необходимой инфраструктуры для сбора отходов в муниципальных образованиях.

В общей сложности 32 субъекта РФ утвердили планы закупок на период до 2025 года. В их числе Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, а также Архангельская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Смоленская, Тверская, Томская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Республики Карачаево-Черкессия, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия, Тыва и Хакасия.

Республики Дагестан и Алтай согласовали планы с Российским экологическим оператором (РЭО), однако пока не утвердили их. В Калмыкии и Чукотском автономном округе срок реализации планов еще не наступил. В Кабардино-Балкарской Республике план находится на стадии согласования.

В рамках утвержденных планов, регионам предстоит закупить 8 952 контейнерные площадки и 48 558 контейнеров до 2025 года. На данный момент обустроено 857 контейнерных площадок (на 138 больше, чем было зафиксировано на предыдущем штабе) и приобретен 12 361 контейнер (на 2 408 больше).