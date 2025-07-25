РЭО обратил внимание на продолжающийся набор в магистратуру НИТУ МИСИС

Прием документов на бюджетные места продлится до 9 августа, для желающих обучаться на коммерческой основе — до 3 сентября.

В пресс-службе РЭО заявили, что компания активно содействует подготовке профессионалов, готовых внести свой вклад в развитие циклической экономики. В партнерстве с ведущими вузами создаются образовательные программы, соответствующие актуальным запросам и нуждам индустрии. Выпускники этих программ смогут стать ключевыми игроками в деле продвижения устойчивых изменений в сфере обращения с отходами.

Университет, совместно с РЭО, предлагает магистерские программы «Инженерные решения для циркулярной экономики» и «Управление экологическими инновациями». Эти учебные курсы направлены на подготовку специалистов с широким набором навыков и знаний, востребованных в областях экологии, устойчивого развития и современной промышленности. Обучение проходит на базе МИСИС при поддержке РЭО и включает в себя анализ практических кейсов, актуальных для отрасли, а также возможность стажировок в профильных компаниях.

В 2021 году РЭО выступил инициатором создания консорциума «Экономика замкнутого цикла», объединившего представителей науки, образования, промышленности и сферы обращения с ТКО. Задача консорциума — формирование высококлассных специалистов в области циклической экономики, поддержка преподавателей и научного сообщества, а также внедрение инновационных технологий.