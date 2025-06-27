РЭО: в 54 регионах наблюдается отставание от сроков в создании необходимой инфраструктуры для обращения с ТКО

Об этом стало известно в ходе заседания штаба, посвященного организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие, организованное на площадке Координационного центра правительства РФ, прошло под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, из 86 разработанных планов-графиков, 63% реализуются с задержкой. За последний месяц список отстающих пополнился 14 субъектами, включая Карачаево-Черкесию, Красноярский и Пермский края, Астраханскую, Запорожскую, Оренбургскую, Калужскую, Кемеровскую, Пензенскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тюменскую области и город Севастополь. Несмотря на некоторые улучшения во Владимирской и Ленинградской областях, а также Краснодарском крае, эти регионы все еще находятся в «красной зоне» до полного устранения отставаний.

В перечне регионов, испытывающих трудности, также числятся 40 субъектов, среди которых Архангельская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Орловская, Рязанская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, город Санкт-Петербург, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Эти регионы не смогли выполнить запланированные мероприятия в период с января по май 2025 года.

Среди основных факторов, тормозящих процесс, были названы нарушения установленных норм, в частности, отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы, несоблюдение процедуры общественных обсуждений, незаключенные концессионные соглашения, отсутствие публичной информации о конкурсах на их заключение, а также несвоевременное обновление проектной документации.