Российский экологический оператор запустит программу ускоренного развития для экологических центров

С 30 июля по 1 августа в Москве состоится «Школа экологических центров» — интенсивный образовательный курс, нацеленный на продвижение экологического образования и стимулирование раздельного сбора отходов. РЭУ им. Г.В. Плеханова оказывает организационное содействие Российскому экологическому оператору в проведении этого мероприятия.

«Сегодня экоцентры играют ключевую роль в формировании ответственного подхода к обращению с отходами. Они вносят вклад в создание экономики замкнутого цикла, учитывают мнение граждан и объясняют цели и задачи нашей работы. Акселератор призван расширить возможности экоцентров, поддержать передовые методы работы и объединить усилия заинтересованных сторон», - заявила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В «Школе» примут участие представители некоммерческих организаций, экологических центров, региональные операторы по обращению с отходами и другие специалисты данной сферы. Главная цель — обмен опытом и укрепление профессионального сообщества.

Для участников подготовлена насыщенная программа, включающая тренинги, лекции, мастер-классы, стратегические сессии и консультации с экспертами. В частности, участники получат информацию о способах привлечения финансовых ресурсов и поддержки (включая гранты, пожертвования и спонсорство), об основах эффективной организации работы экоцентра, об установлении связей с общественностью и СМИ, о подготовке заявки на «Зеленую Премию» и критериях оценки в категории «Экоцентры», а также о том, каким должен быть современный экоцентр.

В рамках стратегических сессий в формате «мирового кафе» участники обсудят вопросы совершенствования системы поддержки экоцентров и расширения их сети по всей стране.

«С каждым годом "Зеленая Премия" становится все более эффективным инструментом поддержки экологических инициатив. В этом году мы выделили специальную номинацию для экоцентров и организуем "Школу", которая поможет подготовить качественные заявки и повысить эффективность реализации проектов», – подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Мероприятие пройдет в корпусе цифровых и информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 11, корпус 9. Детали и регистрация доступны на веб-сайте мероприятия.