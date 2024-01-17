Семнадцать фактов незаконной рубки хвойных деревьев выявили в Подмосковье перед Новым годом

В Комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги мероприятия «Елочка», направленного на пресечение незаконной рубки елей и других хвойных деревьев для новогодних праздников.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба регионального Комлесхоза, в конце прошлого года сотрудники лесной охраны, представители правоохранительных органов и общественности провели свыше 1,7 тысячи патрулирований и обследовали почти 1,5 тысячи участков, где растут хвойные молодняки.

В результате было выявлено семнадцать фактов незаконной рубки хвойных деревьев. На территории Бородинского, Наро-Фоминского, Дмитровского и Ступинского лесничеств задержали десять нарушителей. В общей сложности они срубили сто три дерева, причинив лесному фонду ущерб в размере семи миллионов рублей.

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