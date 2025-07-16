Сеть контейнеров для сбора старой одежды начали расширять в Санкт-Петербурге

В городе появились пункты приема бывшей в употреблении одежды, предназначенной для последующей переработки в Ивановской области. Соответствующее соглашение, заключенное между Российским экологическим оператором, Невским экологическим оператором и компанией «Лидертекс» в рамках ПМЭФ-2025, положило начало этому процессу. Планируется, что к сентябрю 2025 года в различных районах Санкт-Петербурга будет установлено 1048 контейнеров для сбора изношенной одежды.

По словам главы ППК РЭО Ирины Тарасовой, всего месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о расширении сети приема текстиля, и уже сейчас видны первые результаты. Учитывая высокий интерес к данной услуге, компания стремится оперативно создавать условия для раздельного сбора текстильных изделий и планирует развивать подобную инфраструктуру по всей территории России.

Старт масштабной инициативе дала установка 80 специализированных контейнеров в Калининском районе. Ранее аналогичный проект успешно реализовывался в Выборгском и Приморском районах города.

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Алексей Корабельников подчеркнул, что развитие новых проектов в сфере переработки отходов является важным шагом на пути к реализации поставленной Президентом РФ задачи по формированию экономики замкнутого цикла. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» планируется дальнейшее развитие отраслевых направлений, а также реализация крупных инфраструктурных проектов.

Вся собранная одежда проходит сортировку в Санкт-Петербурге. Изделия, пригодные для повторного использования, передаются на благотворительные цели, а остальная часть отправляется на переработку. На предприятиях группы компаний «ЛидерТекс» из переработанных текстильных материалов производят новое волокно, которое в дальнейшем используется для изготовления перчаток и ветоши, применяемых в промышленных нуждах.

Актуальную информацию о местоположении контейнеров можно найти на интерактивной карте раздельного сбора. В ближайшие месяцы к данному проекту будут постепенно подключаться и другие районы Северной столицы.