Сезон сбора белых русских трюфелей начался в Подмосковье

Сезон сбора белых русских трюфелей, или царских грибов, начался в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Он продлится вплоть до января следующего года.

«Немногие грибники знают об этом и считают трюфели чем-то диковинным и редким, несвойственным для средней полосы России, однако такие суждения об этих грибах зародились сравнительно недавно, ведь наши предки знали об их существовании и ценили их вкусовые качества», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В прошлом эти грибы в больших количествах собирали на территориях современных Дмитрова, Подольска, Серпухова, Сергиева Посада. На протяжении трех веков Подмосковье считалось центром грибного промысла. В XIX веке объемы сбора трюфелей в регионе достигали 100 тонн в год.

По словам специалистов, аромат белого русского трюфеля не такой выраженный, как у белого итальянского или черного французского, но этот гриб вкусный и может быть использован при приготовлении различных блюд. Причем есть его можно даже сырым.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о самых опасных грибах, которые можно встретить в лесах региона.