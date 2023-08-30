Жуткие убийцы: названы самые опасные грибы из подмосковных лесов

Каждый год в России происходит около тысячи случаев отравления грибами, тридцать из них — с летальным исходом, рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза.

«В Подмосковье интенсивный сбор грибов продлится еще два месяца и потому надо быть очень внимательными, чтобы не попасть в печальную статистику отравлений», — подчеркнул Баженов.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья составил рейтинг самых опасных грибов, которые можно встретить в лесах региона. Первое место занимают ложные опята, которые чаще всего вводят грибников в заблуждение. На стыке сезонов летних и осенних опят ложные маскируются под съедобные. Если употребить эти грибы в пищу, то можно получить тяжелую интоксикацию и даже умереть. Кроме того, ложные опята остаются ядовитыми и при консервации.

Второе место в рейтинге заняла белая поганка. В четверти этого гриба содержится смертельная доза медленнодействующего яда аматоксина. Первые симптомы отравления появляются только через пятнадцать — двадцать часов, когда помощь медиков будет уже бессильна. В девяносто процентов случаев отравление поганкой заканчивается летальным исходом.

На третьем месте рейтинга — мухоморы. Они бывают красными и белыми. Красные сложно спутать с другими грибами, однако если употребить их в пищу, то это приведет к тошноте, рвоте и режущим болям в животе. Что касается белого мухомора, то он опасен тем, что его легко спутать с шампиньоном, белой сыроежкой или белым грибом-зонтиком. При этом белые мухоморы сильно пахнут хлором.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, когда в подмосковных лесах начнется сезон осенних опят.