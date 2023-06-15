Шестьсот восемьдесят ранцевых огнетушителей передали лесничествам Подмосковья по нацпроекту
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Шестьсот восемьдесят ранцевых лесных огнетушителей передали подмосковным лесничествам в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Экология», передает Комлесхоз региона.
С помощью таких огнетушителей можно быстро ликвидировать возгорание до приезда пожарной техники. Кроме того, их можно использовать в местах, куда сложно проехать технике.
Ранцы можно переносить на большие расстояния, а также самостоятельно заправлять. В каждый из них можно набрать двадцать литров воды. При этом можно формировать не только сплошную струю воды, но и тонкораспыленную.