Бывший народный избранник Перми Сергей Захаров, покинувший Россию в 2022-м, продолжает фигурировать в судебных разбирательствах. На этот раз Арбитражный суд Пермского края поддержал финансового управляющего, который добивался доступа к сведениям о собственности супруги экс-депутата. Соответствующие документы размещены в картотеке дела о несостоятельности, сообщил properm.ru.

По данным издания, управляющего, в частности, интересует Сара Захарова (носившая до брака другую фамилию). Он запросил в краевом управлении МЧС данные о том, числятся ли за женщиной маломерные или другие суда, а также бумаги о сделках с имуществом. На выполнение запроса ведомству отвели месяц.

По информации издания, параллельно в рамках банкротства пытаются продать и личные активы Захарова. В конце октября на торги выставили земельный надел в деревне Мостовая с недостроенным домом (старт — ₽5,2 млн) и гараж в Индустриальном районе (₽612 тыс.). Аукцион, завершившийся 30 октября, интереса у покупателей не вызвал. Теперь лоты выставлены снова, но дешевле: гараж оценили в ₽550 тыс., участок — в ₽4,6 млн.

По информации издания, управляющий также оспаривает два перевода средств, сделанных политиком в 2022 году, — на ₽500 тыс. и ₽950 тыс. Отдельно суд устанавливает, кто стал новым хозяином NISSAN PATROL 2011 года, проданного Захаровым. Тяжбы о судьбе имущества и правилах торгов ведутся с 2024 года.

По данным издания, Захаров отказался от депутатского мандата весной 2022-го. Этому предшествовали его резкие высказывания о спецоперации в соцсетях, после чего он уехал в ФРГ. В беседах с журналистами он упоминал Дуйсбург — город, откуда родом его жена. До ухода из гордумы парламентарий без объяснений пропустил шесть заседаний. Перед отъездом он вел арендный бизнес и создал экологическую НКО «Жизнь».

Процедура банкротства стартовала после того, как Александра Поскребышева, выкупившая на торгах долг перед «СМУ №34», потребовала с Захарова ₽6,18 млн. В эту сумму вошли беспроцентный заем на ₽2 млн, взятый у компании, которой он управлял, а также долги за аренду и обязательства перед контрагентами.

Ранее сообщалось, как имущество экс‑главы ФМБА перешло государству.