Инфаркт без боли в груди: кардиолог о нетипичном симптоме

Кардиолог Паукова: как челюсть может сигнализировать об инфаркте

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Кардиолог Екатерина Паукова предупредила RT, что боль в челюсти может быть симптомом инфаркта миокарда — в том числе единственным.

Это так называемая отраженная боль: из‑за нехватки крови и кислорода в сердечной мышце болевые сигналы могут ощущаться не только в груди, но и в челюсти, зубах или шее. Чаще всего дискомфорт возникает в нижней челюсти.

Характерная особенность такой боли — она разлитая, давящая или жгучая, без четкой локализации, не проходит после приема обезболивающих и стоматологических процедур, сохраняется в покое, а при нагрузке или стрессе может усиливаться. Нередко ей сопутствуют и другие признаки инфаркта: одышка, холодный пот, тошнота, головокружение, сильная слабость, чувство давления за грудиной.

К основным факторам риска инфаркта врач относит возраст старше 40 лет, курение (в том числе электронных сигарет), высокий холестерин, сахарный диабет, гипертонию, а также перенесенные ранее сердечно‑сосудистые события (например, инсульт).

Кардиолог подчеркивает: если внезапно появилась необъяснимая боль в челюсти — особенно на фоне перечисленных симптомов и факторов риска, — нужно как можно скорее вызывать скорую. Даже если боль была слабой или быстро прошла, это не исключает инфаркт, а своевременная помощь существенно повышает шансы на благоприятный исход.

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