«Вашингтон» Овечкина пострадал от русских форвардов «Миннесоты»

Российские форварды «Миннесоты» забросили три шайбы в ворота «Вашингтона»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» уверенно обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1.

Три шайбы в составе «Миннесоты» забросили российские нападающие. Кирилл Капризов забросил свою 15-ю шайбу в сезоне, Данила Юров и Максим Шабанов отличились в пятый раз.

Капризов упрочил свое лидерство в споре лучших снайперов. Он на три гола опережает Арттури Лехконена из «Колорадо Эвеланш» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в восьмом матче подряд. 41-летний нападающий провел на площадке 13:08, отметился двумя бросками в створ и закончил матч с показателем полезности «минус 2», худшим в команде.

Ранее голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков продлил свою победную серию со старта сезона до 10 матчей.

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