«Вашингтон» Овечкина пострадал от русских форвардов «Миннесоты»

Три шайбы в составе «Миннесоты» забросили российские нападающие. Кирилл Капризов забросил свою 15-ю шайбу в сезоне, Данила Юров и Максим Шабанов отличились в пятый раз.

Капризов упрочил свое лидерство в споре лучших снайперов. Он на три гола опережает Арттури Лехконена из «Колорадо Эвеланш» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в восьмом матче подряд. 41-летний нападающий провел на площадке 13:08, отметился двумя бросками в створ и закончил матч с показателем полезности «минус 2», худшим в команде.

Ранее голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков продлил свою победную серию со старта сезона до 10 матчей.