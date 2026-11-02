Российский голкипер остается непобедимым со старта НХЛ

Вратарь «Каролины» Кочетков довел победную серию на старте НХЛ до 10 матчей

Культура и спорт

Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]

Российский голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков одержал 10-ю победу подряд со старта регулярного чемпионата. В очередном матче «Ураганы» снесли «Виннипег Джетс» (7:0).

Кочетков отразил все 26 бросков, сделал свой второй шатаут в сезоне и был назван первой звездой матча.

Кочетков не проигрывает уже почти месяц, первый матч в сезоне он провел 4 октября. Серии из 10 побед на старте ранее случались только у двух голкиперов в истории НХЛ — Кэри Прайса из «Монреаля» (2016 год, 10 побед) и Джека Кэмпбелла из «Торонто» (2021 год, 11 побед).

Лига назвала Кочеткова третьей звездой октября после Коннора Макдэвида с 35 очками за месяц и Кирилла Капризова с 14 голами.

Ранее сообщалось, что Арсений Грицюк стал лучшим снайпером «Нью-Джерси Дэвилз» в текущем сезоне.

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