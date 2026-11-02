Гендиректор «Локомотива» пообещал новую страницу в истории клуба за полчаса до разгрома от «Спартака»

Ротенберг заявил о новой странице в истории «Локо» перед разгромом от «Спартака»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг пообщался с журналистами за полчаса до начала матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Руководитель клуба заверил, что «Локомотив» в ближайшее время выправит ситуацию.

«В «Локомотиве» все будет хорошо. Очень важно, чтобы вы знали, что мы делаем все, чтобы вернуть «Локомотив» на лидирующие позиции. Начинается новая страница в «Локомотиве». Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд», — сказал Борис Ротенберг.

Однако матч против «Спартака» стал еще одним разочарованием для болельщиков «Локомотива». Красно-белые с первых минут смяли соперника и уже в первом тайме забили три безответных мяча. В перерыве многие фанаты «Локомотива» покидали трибуны, бросая на землю красно-зеленые шарфы. Матч завершился победой «Спартака» со счетом 4:0.

«Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место, на границе зоны вылета.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о причинах неудачной игры «Локомотива» в текущем сезоне.

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