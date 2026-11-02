Гендиректор «Локомотива» пообещал новую страницу в истории клуба за полчаса до разгрома от «Спартака»

«В «Локомотиве» все будет хорошо. Очень важно, чтобы вы знали, что мы делаем все, чтобы вернуть «Локомотив» на лидирующие позиции. Начинается новая страница в «Локомотиве». Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд», — сказал Борис Ротенберг.