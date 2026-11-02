Фейк о ядерных боеголовках: МЧС подтвердило взлом приложения и рассылку ложных уведомлений

Ночь с 1 на 2 ноября выдалась тревожной для пользователей мобильного приложения МЧС России. На их смартфоны начали приходить уведомления о ракетном ударе. География оказалась широкой — аналогичные сообщения получили, в частности, жители Омской области. Утром 2 ноября стало окончательно ясно: приложение подверглось хакерской атаке, сообщил gorod55.ru.

В самом МЧС России подтвердили факт взлома. По данным ведомства, злоумышленники получили доступ к каналам оповещения и разослали странные текстовые сообщения. В них говорилось, что по всем регионам страны якобы запущены ядерные боеголовки. При этом тон рассылки был грубым: людей призывали срочно запастись едой на несколько недель и бежать в укрытие. Судя по скриншоту, опубликованного Городом55, в сообщениях присутствовала нецензурная лексика.

Реакция последовала оперативно. В официальном телеграм-канале ведомства опровергли содержание рассылки, назвав его фейком. Там же уточнили текущий статус систем: все каналы оповещения населения РФ сейчас функционируют в штатном режиме. Граждан призвали не поддаваться панике и отслеживать информацию исключительно через официальные ресурсы МЧС.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево 31 октября опровергли информацию о воздушной тревоге в аэропорту.