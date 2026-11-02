Мичков забросил десятую шайбу в сезоне: форвард «Филадельфии» — в топ-10 снайперов
Форвард «Филадельфии» Мичков положил начало разгрому «Юты»
Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]
В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграли «Юта Маммот» со счетом 6:3.
В середине первого периода счет открыл нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, забросивший свою 10-ю шайбу в сезоне. Россиянин входит в топ-10 лучших снайперов сезона, возглавляет список Кирилл Капризов из «Миннесоты» с 15 голами.
21-летний россиянин проводит третий сезон в НХЛ. В первых двух на его счету было 26 и 20 голов, сейчас Мичков идет по графику 50+ шайб за чемпионат.
В составе «Юты» отличились российские защитники. Михаил Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне, а Дмитрий Симашев — третью.
Ранее российские форварды «Миннесоты» забросили три шайбы в ворота «Вашингтона».