Мичков забросил десятую шайбу в сезоне: форвард «Филадельфии» — в топ-10 снайперов

Форвард «Филадельфии» Мичков положил начало разгрому «Юты»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграли «Юта Маммот» со счетом 6:3.

В середине первого периода счет открыл нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, забросивший свою 10-ю шайбу в сезоне. Россиянин входит в топ-10 лучших снайперов сезона, возглавляет список Кирилл Капризов из «Миннесоты» с 15 голами.

21-летний россиянин проводит третий сезон в НХЛ. В первых двух на его счету было 26 и 20 голов, сейчас Мичков идет по графику 50+ шайб за чемпионат.

В составе «Юты» отличились российские защитники. Михаил Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне, а Дмитрий Симашев — третью.

Ранее российские форварды «Миннесоты» забросили три шайбы в ворота «Вашингтона».

Читайте также

Глава РПЛ назвал молодых российских футболистов, способных заиграть в Европе

Глава РПЛ назвал молодых российских футболистов, способных заиграть в Европе

Агент Кисляка назвал клубы, которые интересуются футболистом

Агент Кисляка назвал клубы, которые интересуются футболистом

Экс-участница Comedy Woman Сысоева призналась, что живет по соседству с музой Киркорова

Экс-участница Comedy Woman Сысоева призналась, что живет по соседству с музой Киркорова

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Капризов лидирует в гонке снайперов НХЛ: забил в четвертом матче подряд

Капризов лидирует в гонке снайперов НХЛ: забил в четвертом матче подряд

«Теперь только по-новому»: клинчанка перевоплотилась в звезду Голливуда на шоу Рогова

«Теперь только по-новому»: клинчанка перевоплотилась в звезду Голливуда на шоу Рогова

Семья солистки группы «Винтаж» Плетневой пополнилась милым щенком

Семья солистки группы «Винтаж» Плетневой пополнилась милым щенком

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

Плющенко и Ягудин определили Трусову на роль Миледи в ледовом шоу про мушкетеров

Плющенко и Ягудин определили Трусову на роль Миледи в ледовом шоу про мушкетеров

Мини‑футбол с особым смыслом в Красногорске: что стоит за кубком памяти Игоря Корниенко

Мини‑футбол с особым смыслом в Красногорске: что стоит за кубком памяти Игоря Корниенко

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

Добавьте mosregtoday.ru в избранное