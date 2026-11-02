Зубная паста и микробиом: где миф, а где реальный риск

Врач Жук: вред диоксида титана в зубной пасте не доказан учеными

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Стоматолог Андрей Жук развеял опасения о вреде зубной пасты для микробиома полости рта, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, главный «подозреваемый» — диоксид титана (CI 77891), белый пигмент, придающий пасте привычный цвет. Хотя в 2021 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) сочло небезопасной пищевую добавку E171 (диоксид титана) и запретило ее в продуктах питания в ЕС, зубная паста не относится к пищевым продуктам, а сценарий ее использования (чистка зубов с последующим сплевыванием) принципиально отличается от приема вещества с едой.

Исследование 2025 года выявило связь диоксида титана с изменением состава микробиоты, но не подтвердило развитие реальных патологий — сам по себе сдвиг в микробном составе еще не означает вреда. Для взрослых, которые пользуются пастой по правилам и не проглатывают ее, убедительных доказательств опасности нет. В случае с детьми ситуация иная: из‑за риска проглатывания пасты лучше выбирать составы без TiO₂ — это мера предосторожности. При этом ключевое значение имеет не цвет пасты, а ее функциональность: наличие фторидов, правильная техника чистки и регулярный уход.

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