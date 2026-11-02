«Сбил с толку товарищ Энгельс»: почему победитель «Своей игры» не угадал очевидный ответ

В эфире НТВ в субботу, 31 октября, показали очередной выпуск «Своей игры» (0+). Среди участников оказался выпускающий редактор Udm-info Евгений Кандаков — и именно он ушел с победой, обойдя соперников из Москвы и Новосибирска, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, финальный раунд игроки посвятили теме «Два художника» — ее выбрали методом исключения. Вопрос, как ни странно, поставил в тупик всех троих, хотя для человека, знакомого с живописью, ответ лежал на поверхности.

По данным издания, участник программы Георгий Колмынин рискнул всем и написал «Мане» — в итоге остался с нулем. Его соперник Владимир Полозов поставил ₽1,4 тыс. и ответил «Моне», сохранив ₽4 тыс. Журналист Кандаков назвал «Тулуз-Лотрека» и тоже промахнулся, но небольшая ставка в ₽1,2 тыс. позволила ему удержать ₽5,6 тыс. и стать победителем.

Возникает вопрос: почему журналист не догадался о правильном ответе, который буквально просился на язык? Ведь среди французских художников той эпохи именно Поль Гоген жил и творил на Таити — острове, населенном полинезийцами, которых вполне можно назвать варварами.

«Меня сбил с толку товарищ Энгельс с его четкой формулировкой про разницу между дикостью, варварством и цивилизацией. Варвары в моем понимании — это древние германцы, кельты, славяне, скифы и сарматы на периферии античного общества. Полинезийцы в этот круг не вписались, потому что жили в другую эпоху и в других краях, хотя большинству определений варваров соответствуют на все 100%. Да еще не вовремя вспомнился старый анекдот про натурщицу Пикассо, встретившуюся с Тулуз-Лотреком. Ну, а другие постимпрессионисты показались еще менее, чем он, подходящими на роль разглагольствующего о варварах художника», — объяснил Udm-info наш коллега.

Ранее сообщалось, что подмосковные педагоги стали финалистами телешоу «Классная тема!».