Отравление как вероятная причина: в подвале жилого дома в Приморском крае нашли останки трех человек

В Приморском крае произошло ЧП, шокировавшее местных жителей: в подвале жилого дома в Лесозаводске обнаружили тела трех человек. Страшную находку сделали в подвальном помещении, и теперь с ней предстоит разобраться следователям, сообщил vostokmedia.com.

Как сообщили в Следственном комитете, останки, вероятно, принадлежат двум мужчинам и одной женщине. Однако их личности на данный момент не установлены — специалистам еще предстоит выяснить, кем были погибшие и при каких обстоятельствах они оказались в подвале.

По предварительным данным, причиной гибели людей могло стать отравление. Именно эту версию сейчас прорабатывают следователи. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты продолжают работать на месте, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что лесу в Московской области нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом.