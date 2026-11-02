Антонелли досрочно выиграл чемпионат «Формулы-1»

20-летний итальянец Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы-1» в истории

Культура и спорт

Фото: [FIA]

В чемпионате мира «Формула-1» определился новый обладатель титула. На Гран-при Мехико гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли занял третье место вслед за Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» и Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», но этого ему хватило для досрочного завоевания титула.

20-летний Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы-1» в истории — в 20 лет 2 месяца и 7 дней. Предыдущее достижение принадлежало немцу Себастьяну Феттелю (23 года 4 месяца 11 дней).

Антонелли стал лишь третьим чемпионом «Формулы-1», причем все предыдущие победы итальянцев пришлись еще на 50-е годы прошлого века: 1950 — Джузеппе Фарина, 1952 и 1953 — Альберто Аскари.

До конца чемпионата осталось провести еще четыре гонки. Антонелли на данный момент набрал 365 очков. Вторым идет его партнер по команде Джордж Расселл (242), неподалеку располагаются Хэмилтон (241), Ферстаппен (236) и Шарль Леклер из «Феррари» (233).

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