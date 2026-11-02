Лыжероллерная трасса в Оренбурге готова: губернатор рассказал о проекте, жители — о недочетах

В Оренбурге в Зауральной роще завершили строительство лыжероллерной трассы

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Зауральной роще Оренбурга подошло к концу строительство лыжероллерной трассы. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, при возведении объекта учитывались пожелания самих спортсменов, а зимой трассу планируют использовать для лыжных тренировок. Однако далеко не все горожане встретили новую площадку с восторгом: у них уже появились вопросы к качеству покрытия, сообщил 56orb.ru.

Согласно информации 56orb.ru, первые испытания вызвали у роллеров неоднозначную реакцию. Главная претензия — примерно треть трассы закатана грубым асфальтом, который не подходит для полноценных занятий. Для спортсменов, которым важны ровность и накат, такой дефект может стать серьезной проблемой. Власти региона, впрочем, настаивают: объект возводили с учетом мнения спортсменов, а значит, недочеты, вероятно, будут устраняться.

«Кататься по такому участку неудобно. Проезжать по кругу, как планировалось, не получится. К тому же сама трасса небольшая по протяженности, а значительная часть покрытия оставляет вопросы», — поделился оренбуржец.

По данным издания, параллельно в Зауральной роще идет капитальный ремонт лыжной базы. Это здание работает с 1950-х годов и давно требовало обновления. Ситуацию усугубил паводок 2024 года, после которого база окончательно пришла в негодность. Сейчас объект переживает второе рождение: по словам главы региона, у него начинается новая история. Ремонт призван вернуть спортивной инфраструктуре функциональность и создать комфортные условия для тренировок.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.

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