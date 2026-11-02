Суд взыскал более ₽120 тыс. с дорожных служб: яма на трассе серьезно повредила авто россиянина

Житель Тюменской области выиграл суд у дорожных организаций, отсудив свыше ₽120 тыс. за повреждение автомобиля на яме. Как проинформировала объединенная пресс-служба судебной системы региона, мужчина наехал на дефект дороги и серьезно повредил машину, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, сначала житель Тюмени зафиксировал повреждения в ГАИ, а затем провел независимую экспертизу. Ущерб превысил ₽200 тыс. Пострадавший попробовал решить вопрос мирным способом — обратился в организацию, отвечающую за содержание участка, но там ему отказали, сославшись на смену управляющей компании.

«Истец обратился в суд после ДТП, случившегося 28 декабря 2023 года на 147‑м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Управляя автомобилем MAZDA 6, мужчина наехал на выбоину глубиной более 5 см. В результате транспортное средство получило серьезные повреждения», — отмечено в сообщении.

По данным издания, тогда мужчина решил подать иск в суд. Ответчики на заседание не явились, и суд частично встал на сторону истца. В его пользу взыскали по ₽124 356 с каждой из организаций, ответственных за содержание дороги.

По информации издания, случай показывает, как важно фиксировать повреждения на месте и не бояться отстаивать свои права в суде, даже если дорожные службы пытаются переложить ответственность на других.

Ранее сообщалось, что в 12 округах Подмосковья провели ремонт светофоров.