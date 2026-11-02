Защитник «Спартака» забил первый гол во взрослой карьере в 24 года

24-летний защитник «Спартака» Парада в игре с «Локо» забил первый гол в карьере

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» разгромил в столичном дерби «Локомотив» со счетом 4:0. Второй мяч красно-белых забил испанский защитник Виктор Парада.

Парада вышел на поле на 30-й минуте, заменив получившего травму Игоря Дмитриева. И уже три минуты спустя испанец технично и расчетливо пробил с линии штрафной в дальнюю девятку.

Голевой удар Парады стал неожиданностью даже для его партнеров. Голкипер «Спартака» Александр Максименко схватился за голову, не веря в происходящее. Дело в том, что этот гол стал для 24-летнего Парады первым во всей взрослой карьере.

Испанский защитник перебрался в «Спартак» в июле этого года. У себя на родине он выступал за «Алавес», «Мирандес» и «Реал Унион». В составе красно-белых Парада провел 15 игр в чемпионате и Кубке России.

Ранее гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о перспективах команды.

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