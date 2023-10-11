«Школьники идут на рекорд»: промежуточные итоги акции «РТ-Инвест» подвели в Подмосковье

С середины сентября, а именно тогда в Подмосковье стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду», школьники региона сдали уже 21 тысячу пластиковых бутылок и алюминиевых банок в экопункты, установленные в учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РТ-Инвест».

Отмечается, что подмосковные школьники активно включились в соревнование с первых дней их старта. На сегодняшний день безоговорочным лидером является ученица школы №29 города Химки. Участница эко-акции сдала рекордные 6300 пластиковых бутылок и 2400 алюминиевых банок. На втором месте ученик из школы №10 в Балашихе. Он сдал в фандомат «РТ-Инвест» 770 пластиковых бутылок и 1800 алюминиевых банок. Тройку лидеров замыкает ученик из гимназии №3 в Королеве. Его достижение — 700 бутылок и 400 банок.

Самыми вовлеченными оказались ученики из Химок, Балашихи и Одинцово. Эти три городских округа лидируют по общему количеству сданной тары в школах. А вот так распределились места среди отдельных школьных экопунктов: на первом месте фандомат из школы №29 города Химки — 8 000 банок и бутылок. На втором — школа №10 в Балашихе — 3 000. А на третьем — домодедовская №4 — участники акции сдали 2500 банок и бутылок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.