Сибирь переходит на электротягу: в Иркутске испытали электрический мусоровоз

В Иркутске успешно завершились испытания электрического мусоровоза от ПАО «КАМАЗ». В течение двух недель машина проходила проверку на реальных городских маршрутах по вывозу твердых коммунальных отходов, работая в сложных погодных условиях Сибири.

Электромусоровоз обладает запасом хода до 100 км на одном заряде. Система прессования мусора позволяет выполнять до двух циклов сбора без подзарядки. Кабина оснащена четырехточечной подвеской для комфорта водителя и системой помощи, обеспечивающей полуавтономное управление в городских условиях.

Ключевым преимуществом новой техники является низкий уровень шума. Электродвигатель позволяет проводить вывоз отходов практически бесшумно, что особенно актуально для работы во дворах жилых домов в ранние часы.

По словам генерального директора ООО «РТ-НЭО Иркутск» Сергея Сидорова, испытания стали началом масштабной трансформации коммунальной сферы. Он отметил, что прототип был протестирован на реальных маршрутах и в типичных условиях города. Новая техника радикально меняет подход к вывозу мусора: она работает бесшумно и не производит выхлопных газов. По итогам тестов были собраны данные для доработки модели под нужды региона. В ближайшие годы планируется увеличить долю электромусоровозов в крупнейших городах до 60%, так как переход на электрическую тягу является ключевой частью стратегии по созданию современной и экологичной системы обращения с отходами.

В пресс-службе Российского экологического оператора сообщили, что развитие электротранспорта в сфере обращения с отходами является важным шагом к повышению экологичности отрасли. Внедрение таких решений способствует не только снижению выбросов, но и улучшению комфорта жителей за счет уменьшения шума и повышения качества городской среды.