Собственника в Дмитрове оштрафовали на 650 тысяч рублей за незаконное размещение отходов

Собственника участка земли в Дмитрове оштрафовали на 650 тысяч рублей за незаконное размещение отходов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

ООО «Рустэп» является владельцем участка в селе Озерецкое, площадь которого составляет более 15 тысяч квадратных метров. На земле разрешено размещать промышленные объекты, однако компания и собственники смежных участков заключили договор на вертикальное планирование земель. В результате на земле незаконно размещали строительный мусор и грунты. В ходе проверки были выявлены следы работы бульдозера.

Ордер на проведение земляных работ опротестовала прокуратура. От властей поступали предостережения о недопустимости нарушения, но собственник их проигнорировал. Таким образом, почве был нанесен ущерб в размере более семи миллионов рублей.