Содержание оленей в санатории «Звенигород» проверили по просьбе жителей
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Специалисты охотнадзора Подмосковья по просьбе жителей проверили содержание оленей в санатории «Звенигород». Об этом сообщили в Минэкологии региона.
В рамках проверки было установлено, что олени живут в просторном вольере, их состояние на контроле ветеринаров. На момент проверки в кормушках находились яблоки, сено и капуста. Корма на зимний период для животных уже заготовлены.
«Животных в санатории содержится шесть голов, которые проживают на его территории более шести лет», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
По итогам проверки никаких нарушений в содержании животных выявлено не было.