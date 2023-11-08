Содержание оленей в санатории «Звенигород» проверили по просьбе жителей

Специалисты охотнадзора Подмосковья по просьбе жителей проверили содержание оленей в санатории «Звенигород». Об этом сообщили в Минэкологии региона.

В рамках проверки было установлено, что олени живут в просторном вольере, их состояние на контроле ветеринаров. На момент проверки в кормушках находились яблоки, сено и капуста. Корма на зимний период для животных уже заготовлены.

«Животных в санатории содержится шесть голов, которые проживают на его территории более шести лет», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

По итогам проверки никаких нарушений в содержании животных выявлено не было.