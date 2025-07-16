Специалисты РЭО ознакомятся с наработками российских ученых по тушению пожаров на мусорных полигонах

Актуальность пожаров на мусорных полигонах, представляющих серьезную угрозу в сфере переработки отходов, стимулирует российских исследователей к поиску эффективных решений. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

В качестве перспективного решения рассматривается новый реагент под названием ФЛАМС, разработанный российскими специалистами. Он представляет собой активную минеральную добавку в виде мелкодисперсного порошка, который, при смешивании с водой, образует суспензию, обладающую огнегасящими свойствами. Разработчики утверждают, что полученная смесь отличается повышенной вязкостью, что позволяет ей надежно удерживаться как на вертикальных поверхностях, так и проникать внутрь отходов, находящихся на полигоне ТКО.

По словам Ирины Тарасовой, возглавляющей РЭО, данная технология тушения, предложенная учеными из Тюмени, прошла успешные испытания в апреле 2025 года на полигоне в Новороссийске. Теперь Научно-технический совет РЭО, занимающийся отбором и внедрением наиболее эффективных решений в этой области, проведет всестороннюю оценку данной разработки, уделив особое внимание ее эффективности и безопасности для окружающей среды.

«Мы сопоставляем эту технологию с другими существующими методами, анализируя ее технологическую эффективность и экономическую целесообразность внедрения. Важным фактором является наличие или отсутствие нормативных ограничений, которые могут препятствовать внедрению новых технологий. В случае положительного заключения НТС, мы будем инициировать внесение необходимых изменений в нормативные документы», — подчеркнул Сергей Егоршев, ответственный секретарь НТС и советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития.

Научно-технический совет ППК РЭО, действующий с 2020 года, объединяет ведущих экспертов, ученых и инженеров отрасли. Его ключевая задача — выявление перспективных технологий, способствующих созданию безопасной, устойчивой и экологически ответственной системы обращения с отходами, соответствующей национальным целям в области охраны окружающей среды.